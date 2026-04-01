Модель Газы для Ливана: Израиль внедряет радикальный план безопасности на границе

02:17 01.04.2026 Ср
Такое решение может привести к масштабному гуманитарному кризису и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Оксана Гапончук
Министр обороны Израиля Израэль Кац объявил об уничтожении приграничных деревень в Ливане и создании буферной зоны до реки Литани по образцу Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Тimes of Іsrael.

Так, по словам главы оборонного ведомства, Израиль планирует применить опыт боевых действий в секторе Газа для обеспечения безопасности своих северных границ, что предусматривает полное разрушение ливанской инфраструктуры вблизи границы.

Радикальная замена оборонной стратегии

Главная цель новой операции - "раз и навсегда" ликвидировать угрозу со стороны террористической группировки "Хезболла". Для этого ЦАХАЛ планирует уничтожить все жилые дома и объекты в приграничных ливанских деревнях. Израэль Кац прямо провел параллели с действиями армии в секторе Газа: "Все дома в ливанских деревнях вблизи границы будут разрушены - по образцу Рафы и Бейт-Хануна в Газе. Это необходимо, чтобы устранить любые возможности для засад или обстрелов непосредственно из пограничной полосы". Буферная зона до реки Литани Новая стратегия предусматривает не просто временную военную операцию, а создание постоянной зоны безопасности на территории суверенного Ливана. Контроль Израиля будет распространяться на всю территорию южного Ливана вплоть до естественного рубежа - реки Литани.

Основные пункты плана "зоны безопасности":

Полная демилитаризация: Вытеснение формирований "Хезболлы" за пределы реки. Военный контроль: Постоянное присутствие подразделений ЦАХАЛа для мониторинга ситуации. Запрет на возвращение гражданских лиц: Израиль официально запрещает возвращение более 600 тысяч жителей южного Ливана в их дома. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована стопроцентная безопасность для жителей северных регионов Израиля, которые были вынуждены эвакуироваться из-за постоянных обстрелов.

"Вырвать зубы змеи": геополитический аспект

Кроме чисто военных целей, Израиль ставит перед собой амбициозную задачу - вывести Ливан из-под иранского влияния. Кац отметил, что Израиль решительно настроен "вырвать зубы змеи" и лишить Тегеран его мощного прокси-инструмента в регионе. Постоянное присутствие израильской армии на ливанской территории должно стать гарантом того, что "Хезболла" больше не сможет восстановить свою боевую способность и угрожать безопасности Израиля. Реакция и последствия Такое заявление фактически означает переход к долговременной оккупации или создание "закрытой военной зоны" на значительной части территории соседнего государства. Это решение уже вызвало беспокойство международных наблюдателей, поскольку оно может привести к масштабному гуманитарному кризису и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
