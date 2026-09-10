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5G от "Киевстар" добрался до Одессы: где можно подключиться и что будет со связью 4G

13:23 10.09.2026 Чт
3 мин
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Где именно в Одессе уже работает 5G и какие скорости показывает сеть
aimg Анна Шиканова
5G от "Киевстар" добрался до Одессы: где можно подключиться и что будет со связью 4G В Одессе начал работу 5G от "Киевстар" (фото: прессслужба)
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"Киевстар" продолжает тестировать технологию 5G в реальных условиях, накапливая опыт для ее дальнейшего развития. С начала пилотного проекта связью пятого поколения уже воспользовалось более 1,6 млн абонентов "Киевстар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Теперь 5G "Киевстар" и в Одессе

Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" начинает тестирование технологии 5G в Одессе. Город стал пятой локацией пилотного проекта оператора и 5G-покрытие охватывает исторический центр, Приморский бульвар, Потемкинскую лестницу и прилегающую территорию.

В компании отмечают, что ежедневно к 5G подключаются более 200 тыс. абонентов оператора (количество варьируется в зависимости от дня недели).

География пилотных проектов была определена совместно с правительством. В настоящее время технология доступна в Киеве, Львове, Харькове, Бородянке и Одессе.

Сегодня 5G от "Киевстар" дополняет LTE там, где есть потребность в разгрузке LTE-сети – дополнительной емкости, скорости передачи данных и возможности одновременной работы большого количества устройств.

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Скорость и технические особенности сети

В ходе тестирования максимальная скорость передачи данных в 5G-сети "Киевстар" превысила 2,4 Гбит/с. После открытия доступа для всех пользователей и с ростом количества подключений средняя скорость в тестовой 5G-сети составляет 600-800 Мбит/с, а максимальная достигает 2 Гбит/с.

Следует отметить, что в тестовых зонах "Киевстар" использует архитектуру 5G NSA (Non-Standalone) в диапазоне 3500 МГц. Такой подход позволяет использовать существующую инфраструктуру 4G и одновременно тестировать возможности новой технологии.

Как подключиться к 5G и что будет с 4G

Для тестирования 5G достаточно иметь смартфон с поддержкой технологии, актуальную версию программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип, который используется для 4G) и находиться в зоне тестового покрытия. Тарификация производится в соответствии с условиями действующего тарифа.

Пилотирование 5G происходит параллельно с развитием 4G, которая остается основной технологией мобильной связи в Украине. Сейчас скоростной 4G от "Киевстар" доступен более 96% населения страны.

Справка о компании

ПрАТ "Киевстар" – ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, обслуживающий около 21,8 млн абонентов мобильной и более 1,3 млн абонентов фиксированной связи по состоянию на 2026 год.

"Киевстар" работает в Украине уже 28 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Оператор помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года направил более 5,6 млрд грн в поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов.

Ранее мы рассказывали, какие изменения готовят для "Киевстара", Vodafone и lifecell для длительных отключений света.

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