На мобильные укрытия Киевсовет выделит 500 млн грн, - Кличко

Что этому предшествовало

Напомним, до этого городские власти Киева рассмотрели алгоритм установки мобильных укрытий в столице. Размещение таких сооружений стало возможным после того, как государство наконец четко сформулировало требования к мобильным укрытиям.

Как сообщалось ранее, за последние годы столица направила райгосадминистрациям на ремонт и строительство укрытий более 7 миллиардов гривен. Однако отремонтировано только 2000. По словам мэра, РГА не выполнили и трети от запланированных работ.

Кроме того, в местах, где нет возможности обустроить стационарные укрытия, необходимо создать мобильные. Поэтому часть средств, которые не использовали РГА, будут перенаправлены на их строительство.