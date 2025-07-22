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Мобильные ТЦК: что это такое и почему они необходимы в Украине

Фото: мобильные ТЦК могут работать на законных основаниях (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Мобильные ТЦК в Украине могут работать на законных основаниях. Такие территориальные центры комплектования даже необходимы на фоне террористических ударов России.

Что известно о мобильных ТЦК и действительно ли они могут функционировать - в материале РБК-Украина ниже.

В последние дни в сети появилась информация о работе мобильных территориальных центров комплектования и соцподдержки. Фактически это те же ТЦК, но не привязанные к фиксированным местам расположения.

Мобильные ТЦК - это законно?

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснял, что такие ТЦК могут быть сформированы на законных основаниях.

Он отмечал, что в законе о мобилизации не предусмотрено, что ТЦК должны располагаться только в фиксированных локациях.

Парламент также заявлял, что цифровизация позволяет ТЦК работать удаленно и быть мобильными.

"...диджитализация и перенос всех этих вопросов в цифровой режим существенно облегчает, в том числе, деятельность мобильных ТЦК, а современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам", - пояснил он.

Почему нужны мобильные ТЦК

По мнению Вениславского, мобильные ТЦК являются целесообразным решением, учитывая то, что россияне в последнее время активизировали удары по территориальным центрам комплектования.

"Это является одной из таких составляющих ее гидридной войны. Она (РФ, - ред.) пытается запугать граждан, что на территории ТЦК и СП быть опасно и так далее", - сказал народный депутат.

Однако Вениславский отметил, что все же решение о деятельности мобильных ТЦК должно принимать Командование Сухопутных войск, а не Верховная Рада.

Работают ли уже мобильные ТЦК?

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко заявил, что мобильный формат работы ТЦК уже работает.

Однако он подчеркивал, что создание мобильных ТЦК не предусматривает наличие дополнительных передвижных пунктов или перенос их работы в автобусы.

"Речь идет не о том, что завтра все сядут в автобусы, бусики и поедут куда-нибудь. Термин мобильный здесь, скорее всего, применили, поскольку они сегодня могут быть на одной локации, а завтра - на другой", - сказал он.

 

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года.

Мобилизация военнообязанных украинцев осуществляется в порядке, определенном законодательством и военным командованием. Военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины.

Мобилизация женщин в Украине не проводится. Женщины могут присоединиться к армии только добровольно.

Стоит отметить, что украинцам не обязательно идти в ТЦК для обновления своих данных. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

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ТЦКМобилизация в Украине