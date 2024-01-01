В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО
В Киеве вечером понедельника, 1 января, были слышны звуки взрывов. В городе работает ПВО.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
В 15.49 в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – написали в КМВА.
Обновлено в 16:17.
По данным главы Киевской ОВА, в пригороде столицы работает ПВО.
"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", - сообщил он.
В 16.59 корреспондент РБК-Украина сообщил о звуках взрывов в столице.
Позже о работе ПВО сообщили в КМВА.
"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь
Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.
В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.
О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.
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