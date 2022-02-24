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Мобільний зв'язок та інтернет в Україні працюють стабільно, - Держспецзв’язку

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 18:26
Мобільний зв'язок та інтернет в Україні працюють стабільно, - Держспецзв’язку Фото: мобільний зв'язок та інтернет в Україні працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів в Україні працюють стабільно. У Держспецзв’язку радять обережно ставитися до інформації про встановлення месенджерів, які працюють "у разі відсутності мобільного зв’язку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв’язку.

"Станом на 18:00 мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів працюють стабільно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що "важливо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності".

"Якщо не можете додзвонитись - здійснюйте обмін СМС-повідомленнями", - додали в прес-службі.

У Держспецзв’язку також просять обережно ставитися до інформації про встановлення месенджерів, які працюють "у разі відсутності мобільного зв’язку".

"Ми не маємо підтвердження, що ці месенджери є достатньо надійними", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, за даними Оператора ГТС, українська газотранспортна система 24 лютого продовжує працювати. Забезпечується безперебійне постачання газу.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

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