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Мобилизовать в Украине могут и лиц с инвалидностью: при каких условиях

Фото: лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу по собственному желанию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по собственному согласию во время военного положения. Речь идет о тех, которые ограниченно пригодны.

Об этом сообщает РБК-Украина на разъяснение военного комиссара Харьковского областного территориального центра комплектования полковника Владимира Арапа местному изданию Kharkiv Today.

Он объясняет, есть и люди, которые имеют инвалидность, но хотят служить. Поэтому им могут разрешить проходить службу, если они признаны ограниченно пригодными.

"Есть у нас приказ министра обороны, 402-й, в котором прописан порядок призыва военнообязанных, и медицинские статьи, по которым они пригодны либо ограниченно пригодны, либо непригодны за исключением", - отметил Арап.

Так, например, если человек имеет инвалидность третьей группы, при этом он имеет диагноз, который согласно приказу нашему медицинскому, которым мы пользуемся, выносится решение об ограниченной пригодности, то такое лицо может подлежать призыву.

"Как инвалид, лицо имеет право на отсрочку, но если у него желание, то такой человек может быть призван на службу на территории, где проживает. То есть, в таком случае, если мужчина изъявил такое желание, он может проходить службу там, где он напрямую находится", - говорит Арап.

При этом по желанию, если такой человек готов вступить в ряды ВСУ, может написать письмо, где именно хочет проходить службу. То есть с указанием другой воинской части.

Важно, что военнообязанным с диагнозом, подлежащим исключению из военного учета, служить не разрешают.

Ранее мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине.

Добавим, по данным Минобороны, действующий мобилизационный план с момента объявления военного положения в Украине еще не завершен.

Напомним, что Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней до 18 мая.

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