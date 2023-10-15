Мобилизировали непригодного к службе. Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Когда решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать

Осмотр военно-врачебной комиссии проводят, чтобы определить состояние здоровья и физическое развитие человека. По итогам комиссия выносит заключение или постановление, определяющее пригодность человека к военной службе или к обучению по военным специальностям, комментирует Анастасия Цыбулько.

"ВВК не имеет права признавать пригодным мужчину, который болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется комиссией индивидуально", – объясняет она.

Однако есть случаи, когда военнообязанные не согласны с выводами относительно их состояния здоровья. В таких вопросах желательно не медлить, чтобы не пострадать от чужой некомпетентности, предвзятости или превышения пределов полномочий, советует юрист.

"В первую очередь нужно подготовить все документы, которые будут свидетельствовать о необъективности вывода ВЛК о состоянии здоровья. В частности, медицинские справки, копии документов с историей болезней или выводы врачей (государственной больницы) о наличии определенных болезней, которые могут существенно повлиять на несение службы или вообще невозможность выполнения своих служебных обязанностей", – добавляет специалист.

Фото: ВЛК не имеет права признавать пригодным мужчину, который болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 (Getty Images)

Обжалование решения через суд и другими способами

Постановления центральной ВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке. А постановление ВВК регионов – в Центральной военно-врачебной комиссии или в судебном порядке.

Если вы хотите обжаловать постановление ВВК районного и городского уровня без суда, есть вариант обращения к ВВК областного уровня с целью пересмотра такого вывода. В случае необходимости пересмотра или отмены постановлений подчиненных ВЛК, это могут делать военно-врачебные комиссии соответствующих регионов. Центральная ВВК пересматривает постановления ВЛК любых уровней.

По результатам рассмотрения обращения комиссия может принять решение о проведении контрольного или повторного медицинского осмотра.

"Обжалование решения ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства путем подачи искового заявления, согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины. Однако следует учесть, что в судебном порядке предоставляется ограниченный срок такого обжалования: если вы сначала обращается в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас есть три месяца со дня получения решения о рассмотрении заявления", – отмечает юрист.

Если все-таки человек сразу обращается в суд, то у него есть шесть месяцев со дня вынесения постановления ВЛК.

Фото: Обжаловать решение ВЛК можно в суде (Виталий Носач/РБК-Украина)

Если больного мобилизовали в ВСУ: порядок действий

В случаях, если больного военнообязанного все же мобилизовали и его состояние здоровья значительно ухудшилось, он имеет право на увольнение по состоянию здоровья, которое может подтвердить заключением (постановлением) ВВК о непригодности к военной службе со снятием из военного учета, говорит Анастасия Цыбулько.

"Если больного призвали в ряды ВСУ без учета надлежащих "справок о его болезни или без проведения медицинского осмотра, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться из ВСУ по состоянию здоровья", – объясняет собеседница.

В частности, такое обжалование предусматривает:

Представление рапорта непосредственному командиру с обоснованием имеющихся проблем со здоровьем; Получение направления на прохождение ВВК; Подготовка всех медицинских документов, подтверждающих существующие проблемы со здоровьем; Прохождение ВВК и получение заключения; ВЛК направляет заключение в воинскую часть, принимающую решение об увольнении по состоянию здоровья.

Обратите внимание. Лица, виновные в нарушении законодательства о здравоохранении, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность согласно законодательству, в соответствии со статьей 80 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".