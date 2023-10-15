Мобілізували непридатного до служби. Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Коли рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити

Огляд військово-лікарської комісії проводять, щоб визначити стан здоров’я та фізичний розвиток людини. За підсумками огляду комісія виносить висновок чи постанову, яка визначає придатність людини до військової служби або до навчання на військових спеціальностях, коментує Анастасія Цибулько.

"ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Наказом № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально", – пояснює вона.

Однак трапляються випадки, коли військовозобов’язані не згодні з висновками щодо їхнього стану здоров’я. У таких питаннях бажано не зволікати, щоб не постраждати від чужої некомпетентності, упередженості чи перевищення меж повноважень, радить юрист.

"В першу чергу треба підготувати усі документи, які будуть свідчити про необ’єктивність висновку ВЛК щодо стану здоров’я. Зокрема, медичні довідки, копії документів з історією хвороб або висновки лікарів (державної лікарні) щодо наявності певних хвороб, які можуть суттєво вплинути на несення служби або взагалі на неможливість виконання своїх службових обов’язків", – додає фахівець.

Фото: ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Наказом № 402 (Getty Images)

Оскарження рішення через суд та іншими способами

Постанови центральної ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. А постанова ВЛК регіонів – у Центральній військово-лікарській комісії або в судовому порядку.

Якщо ви хочете оскаржити постанову ВЛК районного та міського рівня без суду, то є варіант звернення до ВЛК обласного рівня з метою перегляду такого висновку. У разі необхідності перегляду чи скасування постанов підпорядкованих ВЛК, то це можуть робити військово-лікарські комісії відповідних регіонів. А Центральна ВЛК переглядає постанови ВЛК будь-яких рівнів.

За результатами розгляду звернення комісія може ухвалити рішення про проведення контрольного чи повторного медичного огляду.

"Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства шляхом подачі позовної заяви, відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. Однак варто врахувати, що в судовому порядку надається обмежений строк такого оскарження: якщо ви спочатку звертаєтесь у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії в суді у вас є три місяці з дня отримання рішення про розгляд заяви", – зауважує юрист.

Якщо все-таки людина відразу звертається в суд, то вона на це має шість місяців з дня винесення постанови ВЛК.

Фото: Оскаржити рішення ВЛК можна зокрема у суді (Віталій Носач/РБК-Україна)

Якщо хворого мобілізували до ЗСУ: порядок дій

У випадках, якщо хворого військовозобов’язаного все ж таки мобілізували і його стан здоров’я значно погіршився, він має право на звільнення за станом здоров’я, який може підтвердити висновком (постановою) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, каже Анастасія Цибулько.

"Якщо хворого призвали до лав ЗСУ без врахування належних "довідок про її хворобу або без проведення медичного огляду, то необхідно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитися із ЗСУ за станом здоров’я", - пояснює співрозмовниця.

Зокрема, таке оскарження передбачає:

Подання рапорту безпосередньому командиру з обґрунтуванням наявних проблем зі здоров’ям; Отримання направлення на проходження ВЛК; Підготовка всіх медичних документів, які підтверджують наявні проблеми зі здоров’ям; Проходження ВЛК та отримання висновку; ВЛК надсилає висновок у військову частину, яка приймає рішення про звільнення за станом здоров’я.

Зверніть увагу. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством, відповідно до статті 80 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".