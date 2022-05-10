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СБУ опублікувала нову розмову: війська РФ не довіряють своїм командирам і готуються до бунтів

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Вівторок 10 травня 2022 16:37
СБУ опублікувала нову розмову: війська РФ не довіряють своїм командирам і готуються до бунтів Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта з батьком. З'ясувалося, що російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!" А сам він десь на дивані сидить там, випиває, мабуть…" - розповідає батькові окупант, який разом зі своїм підрозділом намагається вижити у Харківській області.

Зокрема, обурений чоловік радить сину не ризикувати життям, а йти у "відмову".

Також, щоб помститися командирам за таке відношення, каже: "Як тільки вискочиш - можна знімати погони, в шапку нас*ати і надіти на голову своєму комбату. І нехай, бл*ть, ходить, втирається!…Пішли вони нах*й, з такою війною".

Раніше СБУ повідомляла, що для того, щоб приховати втрати на війні, РФ записує вбитих солдатів до "безвісти зниклих".

Також ми писали, СБУ опублікувала нову розмову окупантів з Херсонської області.

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