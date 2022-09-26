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Немобилизованные россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен, - ГУР

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Понедельник 26 сентября 2022 20:46
Немобилизованные россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен, - ГУР Фото: Немобилизованные россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На горячую линию центра приема обращений по поводу сдачи в плен "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться?", - заявил Юсов.

Он объясняет это низкой мотивацией и соответствующим психоэмоциональным состоянием этой мобилизационной волны. Таким же алгоритмом пользуются и крымчане.

Юсов сообщил, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", потому что там уже некого мобилизовать. Среди мужчин остались только работающие на каких-то предприятиях, а также больные.

"После псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины", - допустил представитель ГУР.

Напомним, что военный эксперт рассказал, повлияет ли российская мобилизация на ход войны.

Также процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы, президент РФ Владимир Путин не сможет их решить.

Есть информация, что мобилизованных россиян уже начали отправлять на фронт без подготовки.

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