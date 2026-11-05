ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Мобилизированный псевдоактивист Стахив скрылся из учебного центра, его разыскивают

16:27 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Мобилизированный псевдоактивист Стахив скрылся из учебного центра, его разыскивают Фото: псевдоактивист Остап Стахив (facebook.com Остап Стахив)
Додати як бажане джерело в Google

Скандальный псевдоактивист Остап Стахив, мобилизованный во Львове 31 октября, самовольно покинул центр подготовки Военно-Морских Сил. Его разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Суспильному" рекрутера отдела рекрутингового штаба 38 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого.

Стахив скрылся

По словам рекрутера, о том, что Остапа Стахива нет на территории учебного центра, узнали утром 5 ноября. Это произошло во время утренней проверки.

"Поиски результатов не дали. Соответственно, написан рапорт о самовольном уходе из части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которая его ищет", - говорит Молодой.

Также на странице Facebook Жанна Новосельцева опубликовали видео, где Остап Стахов признался, что самовольно покинул учебный центр. Он говорит, что "не считает себя мобилизованным" и направляется во Львов.

Якобы уже возбуждено дело о незаконности его мобилизации, сообщено омбудсмену и ВСК нардепа Алексея Гончаренко, а международные организации будто бы начали отдельное расследование по данному инциденту.

Мобилизация Стахива

31 октября 2026 года Остапа Стахива доставили в один из районных ТЦК и СП во Львове из-за нарушения правил военного учета. Он находился в розыске с 6 марта. В тот же день Стахив проходил военно-врачебную комиссию.

2 ноября ВЛК сочла его годным к военной службе и направила в одну из бригад ВСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО в начале декабря 2024 года. За него был внесен залог в размере 908 тысяч гривен.

В 2021 году СБУ выдвинула ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, предполагая его связи со спецслужбами РФ. После начала полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.

По данным следствия, Стахив мог раскрыть места дислокации украинских военных.

Кроме того, в октябре 2024 года скандальный псевдоактивист Остап Стахив остался в следственном изоляторе. Апелляция по изменению меры пресечения была отклонена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Мобилизация в Украине
Новости
Операция "Карфаген": подозрение получили 5 человек, среди них - чиновники СБУ и Нацполиции
Операция "Карфаген": подозрение получили 5 человек, среди них - чиновники СБУ и Нацполиции
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так