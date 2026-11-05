Мобилизированный псевдоактивист Стахив скрылся из учебного центра, его разыскивают

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Суспильному" рекрутера отдела рекрутингового штаба 38 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого.

Стахив скрылся

По словам рекрутера, о том, что Остапа Стахива нет на территории учебного центра, узнали утром 5 ноября. Это произошло во время утренней проверки.

"Поиски результатов не дали. Соответственно, написан рапорт о самовольном уходе из части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которая его ищет", - говорит Молодой.

Также на странице Facebook Жанна Новосельцева опубликовали видео, где Остап Стахов признался, что самовольно покинул учебный центр. Он говорит, что "не считает себя мобилизованным" и направляется во Львов.

Якобы уже возбуждено дело о незаконности его мобилизации, сообщено омбудсмену и ВСК нардепа Алексея Гончаренко, а международные организации будто бы начали отдельное расследование по данному инциденту.

Мобилизация Стахива

31 октября 2026 года Остапа Стахива доставили в один из районных ТЦК и СП во Львове из-за нарушения правил военного учета. Он находился в розыске с 6 марта. В тот же день Стахив проходил военно-врачебную комиссию.

2 ноября ВЛК сочла его годным к военной службе и направила в одну из бригад ВСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО в начале декабря 2024 года. За него был внесен залог в размере 908 тысяч гривен.

В 2021 году СБУ выдвинула ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, предполагая его связи со спецслужбами РФ. После начала полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.

По данным следствия, Стахив мог раскрыть места дислокации украинских военных.