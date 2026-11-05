Мобилизированный псевдоактивист Стахив скрылся из учебного центра, его разыскивают
Скандальный псевдоактивист Остап Стахив, мобилизованный во Львове 31 октября, самовольно покинул центр подготовки Военно-Морских Сил. Его разыскивают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Суспильному" рекрутера отдела рекрутингового штаба 38 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого.
Стахив скрылся
По словам рекрутера, о том, что Остапа Стахива нет на территории учебного центра, узнали утром 5 ноября. Это произошло во время утренней проверки.
"Поиски результатов не дали. Соответственно, написан рапорт о самовольном уходе из части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которая его ищет", - говорит Молодой.
Также на странице Facebook Жанна Новосельцева опубликовали видео, где Остап Стахов признался, что самовольно покинул учебный центр. Он говорит, что "не считает себя мобилизованным" и направляется во Львов.
Якобы уже возбуждено дело о незаконности его мобилизации, сообщено омбудсмену и ВСК нардепа Алексея Гончаренко, а международные организации будто бы начали отдельное расследование по данному инциденту.
Мобилизация Стахива
31 октября 2026 года Остапа Стахива доставили в один из районных ТЦК и СП во Львове из-за нарушения правил военного учета. Он находился в розыске с 6 марта. В тот же день Стахив проходил военно-врачебную комиссию.
2 ноября ВЛК сочла его годным к военной службе и направила в одну из бригад ВСУ.
Ранее РБК-Украина писало, что псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО в начале декабря 2024 года. За него был внесен залог в размере 908 тысяч гривен.
В 2021 году СБУ выдвинула ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, предполагая его связи со спецслужбами РФ. После начала полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.
По данным следствия, Стахив мог раскрыть места дислокации украинских военных.
Кроме того, в октябре 2024 года скандальный псевдоактивист Остап Стахив остался в следственном изоляторе. Апелляция по изменению меры пресечения была отклонена.