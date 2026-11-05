Мобілізований псевдоактивіст Стахів втік з навчального центру, його розшукують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар "Суспільному" рекрутера відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Молодого.

Стахів втік

За словами рекрутера, про те, що Остапа Стахіва немає на території навчального центру дізналися вранці 5 листопада. Це відбулося під час ранкової перевірки.

"Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають", - каже Молодий.

Також на сторінці у Facebook Жана Новосельцева опублікували відео, де Остап Стахів зізнався, що самовільно покинув навчальний центр. Він каже, що "не вважає себе мобілізованим" і направляється у Львів.

Нібито вже порушено справу щодо незаконності його мобілізації, повідомлено омбудсмена та ТСК нардепа Олексія Гончаренка, а міжнародні організації буцімто розпочали окреме розслідування щодо цього інциденту.

Мобілізація Стахіва

31 жовтня 2026 року Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК та СП у Львові через порушення правил військового обліку. Він перебував у розшуку з 6 березня. Того ж дня Стахів проходив військово-лікарську комісію.

2 листопада ВЛК визнала його придатним до військової служби та направила в одну з бригад ЗСУ.

Раніше РБК-УКраїна писало, що псевдоактивіст Остап Стахів вийшов з СІЗО на початку грудня 2024 року. За нього було внесено заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

У 2021 році СБУ висунула йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, припускаючи його зв’язки зі спецслужбами РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

За даними слідства, Стахів міг розкрити місця дислокації українських військових.