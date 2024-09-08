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Мобилизованных шахтеров из оккупированной Луганской области оставляют без соцгарантий, - ОВА

Фото: шахтеры в шахте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Луганской области мобилизованным в армию РФ шахтерам предлагают написать заявление об увольнении. Это значит, что они останутся без соцгарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram начальника Луганской ОВ Артема Лысогора.

Так, по его словам, сотрудникам "Востокугля", которых принудительно мобилизовали в армию РФ, предложили получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, накопленные до призыва.

Для этого шахтерам следует обратиться с соответствующим заявлением. Однако есть нюанс. В нем необходимо сообщить об увольнении по собственному желанию или по согласия сторон. Это официальное предложение так называемого "минтопэнерго ЛНР".

Как следствие, мужчины остаются без соцгарантий.

"Кстати, на период мобилизации трудовой договор с ними приостановлен. Предлагают мужчинам добровольно остаться без каких-либо социальных гарантий", - сообщил глава Луганской ОВА.

Напомним, что по данным Центра национального сопротивления, Кремль наобещал сотни тысяч рублей за подписание контракта и вступления в армию России. Однако, когда речь идет об оккупированных территориях Украины, то деньги не выплачивают, поскольку их нет.

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