Мобилизованных шахтеров из оккупированной Луганской области оставляют без соцгарантий, - ОВА

Так, по его словам, сотрудникам "Востокугля", которых принудительно мобилизовали в армию РФ, предложили получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, накопленные до призыва.

Для этого шахтерам следует обратиться с соответствующим заявлением. Однако есть нюанс. В нем необходимо сообщить об увольнении по собственному желанию или по согласия сторон. Это официальное предложение так называемого "минтопэнерго ЛНР".

Как следствие, мужчины остаются без соцгарантий.

"Кстати, на период мобилизации трудовой договор с ними приостановлен. Предлагают мужчинам добровольно остаться без каких-либо социальных гарантий", - сообщил глава Луганской ОВА.