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РФ не хватает средств для контрактников на оккупированных территориях

Украина, Воскресенье 01 сентября 2024 16:34
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РФ не хватает средств для контрактников на оккупированных территориях Фото: РФ не хватает средств для контрактников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кремль наобещал сотни тысяч рублей за вступление в ВС РФ. Однако когда доходит до дела на оккупированных территориях Украины, средства не выплачивают, потому что их нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Родственники коллаборантов, решивших подписать контракт с вооруженными силами врага недовольны отсутствием обещанных единовременных региональных выплат", - отметили в ЦНС.

По данным Центра, Кремль существенно увеличил всевозможные финансовые мотивационные факторы для тех, кто готов присоединиться к оккупационному войску. Желание наживы оказалось единственным эффективным стимулом для россиян и сторонников. Отдельные выплаты были закреплены за субъектами Федерации и их региональными бюджетами.

"Для ТОТ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Путин установил выплату за подписание контракта с вооруженными силами на уровне не менее 400 тыс. руб. Однако оккупационным администрациям негде взять таких средств, поскольку российская война против Украины полностью уничтожила промышленный регион, а превращение его на серую зону сделала невозможным любую экономическую активность", - пояснили в ЦНС.

В Центре сообщили, что гауляйтер ТОТ Донецкой области Денис Пушилин в очередной раз обратился к правительству РФ за выделением дополнительных средств на данную программу.

Невыплата зарплат бюджетникам на ВТО

Напомним, что контрактники не единственные, что остались без обещанных средств. Та же ситуация на оккупированных территориях и с бюджетниками. Ранее мы рассказывали, что на оккупированных териториях Украины захватчики не выплачивают зарплату ряду бюджетников. Худшая ситуация там сложилась с работниками экстренных служб.

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