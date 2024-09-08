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Мобілізованих шахтарів з окупованої Луганської області залишають без соцгарантій, - ОВА

Фото: шахтарі у шахті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованій Луганській області мобілізованим до армії РФ шахтарям пропонують написати заяву про звільнення. Це означає, що залишаться без соцгарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Telegram начальника Луганської ОВА Артема Лисогора.

Так, за його словами, співробітникам "Східвугілля", яких примусово мобілізувати до армії РФ, запропонували отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, які були накопичені до призову.

Для цього шахтарям потрібно звернутися із відповідною заявою. Однак є нюанс. В ній необхідно повідомити про звільнення за власним бажанням або ж за згодою сторін. Це офіційна пропозиція так званого "мінтопенерго "ЛНР"".

Як наслідок, чоловіки залишаються без соцгарантій.

"До речі, на період мобілізації трудовий договір з ними призупинений. Пропонують чоловікам добровільно залишитися без будь-яких соціальних гарантій", - повідомив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що за даними Центру національного спротиву, Кремль наобіцяв сотні тисяч рублів за підписання контракту і вступ до армії Росії. Однак, коли мова йдеться про окуповані території України, то гроші не виплачують, оскільки їх немає.

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