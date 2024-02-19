Мобилизированные башкиры избегают участия в боевых действиях против Украины, - ЦНС

Мобилизованные башкиры стараются избегать прямого участия в боевых действиях армии РФ на территории Украины. Таким образом бойцов пытаются сохранить для продолжения освободительного движения в Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Участники украинского подполья зафиксировали наличие соответствующих преференций в войске оккупантов по этническому признаку.

Так, офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и вблизи Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

"Таким образом они (офицеры. - ред.) пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. На этом фоне военнослужащие россияне уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей", - отмечается в сообщении.

Протесты в России

В середине января в Республике Башкортостан прошла одна из крупнейших акций протеста в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Митингующие вышли в защиту местного экоактивиста Фаиля Алсинова, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни" и приговорили к четырем годам колонии. Российская полиция массово применила в отношении людей жесткую силу. Протесты охватили значительную территорию Башкортостана, включая столицу региона - город Уфа.

Тем временем в разных городах России набирают обороты протесты родственников мобилизованных российских солдат под названием "Путь домой". Кремль пытается задавить протесты, силовики задерживают некоторых их участников.

Последний раз масштабные протесты в России происходили после объявления Путиным так называемой "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Тогда протесты прошли в разных регионах РФ. В частности, в столице Дагестана Махачкале во время митингов массово арестовывали людей.

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