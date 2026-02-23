Мобилизацию в Украине ждут изменения: Федоров сделал заявление

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - заявил Федоров.

Как работает автоматическое продление

По его словам, в Украине процесс получения отсрочек автоматизировали. Теперь система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку без человеческого вмешательства.

По словам министра, если раньше процедура занимала недели и требовала значительных ресурсов, то сейчас большинство отсрочек продлевается за несколько дней.

Что изменилось для пользователей

Ранее гражданам нужно было собирать документы, подтверждающие право на отсрочку, посещать ТЦК каждые 90 дней и ждать решения более недели.

Теперь система самостоятельно обрабатывает данные из государственных реестров, а информация о продлении поступает в виде оповещения в "Резерв+".



Кроме того, автоматизация позволила сократить ручную обработку большого количества заявлений и сосредоточить ресурсы на ключевых задачах обороны.