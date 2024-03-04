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Для мобилизации и не только. В Кабмине ответили, откуда возьмут деньги на новые нужды ВСУ

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины планирует выделять дополнительное финансирование на оборонные потребности страны при помощи продолжения аудита и верификации расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

У главы правительства поинтересовались, есть ли варианты, чтобы найти сотни миллиардов гривен на дополнительные потребности военных. 

В ответ Шмыгаль напомнил, что мобилизация в Украине продолжается и цифры он назвать не может. Но в таком вопросе нужно слышать потребности военных. 

"Будет ли потребность в указанных суммах? Хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн гривен заложено в бюджете сектора обороны для потребностей этого года. Мы понимаем, что в этом году нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании. Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства потребуются, но я не уверен, что суммы, которые вы назвали, будут нужны", - рассказал премьер. 

По его словам, при планировании бюджета правительство рассчитывало, как будет двигаться и вопрос мобилизации, и вопрос оборонной операции, и наших наступательных операций. 

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В документе содержатся нормы насчет электронных повесток, снижения призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Законопроект уже приняла Рада в первом чтении. 

Согласно прогнозу заместителя спикера ВР Александра Корниенко, во втором чтении законопроект могут рассмотреть уже до конца марта

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.

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Денис ШмыгальВойна России против УкраиныМобилизация в Украине