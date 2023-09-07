Не мобилизация. В ВСУ разъяснили, что означает воинских учет женщин с октября

Обязательный воинский учет женщин ряда профессий, который введут в Украине с октября, нельзя приравнивать к мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
Военные напоминают, что еще в октябре 2022 года Верховная рада приняла закон, который предусматривает взятие на воинский учет женщин определенных профессий по их желанию.
Документом были введены нормы, согласно которым пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины с медицинскими или фармацевтическими специальностями подлежат взятию на воинский учет.
"Постановка на воинский учет - это не мобилизация медиков. Это выполнение изменения в закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", - подчеркивают в Сухопутных силах.
С 1 октября на воинский учет обязаны стать все женщины-медики. А именно: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
Женщины с другими специальностями, которые родственные военным, могут стать на учет по собственному желанию.
Для того, чтобы стать на воинский учет, необходимо посетить территориальный центр комплектования.
Необходимые документы:
Процедура взятия на учет включает в себя прохождение медкомиссии.
Женщин, которых поставили на учет, могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время.
Для беременных женщин или женщин-матерей с маленькими детьми (до 3 лет) предусмотрена отсрочка.
За нарушения правил воинского учета законодательством предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина в материале собрало ответы на главные вопросы насчет воинского учета женщин, который начнет действовать в Украине с 1 октября.
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