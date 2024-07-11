ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизация осужденных. Малюска рассказал, когда первая группа бойцов отправится на фронт

Четверг 11 июля 2024 13:15
UA EN RU
Мобилизация осужденных. Малюска рассказал, когда первая группа бойцов отправится на фронт Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первая группа осужденных, которых освободили от отбывания наказания для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отправятся на фронт до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства юстиции Дениса Малюску в интервью Financial Times .

Сейчас бойцы проходят военную подготовку, которая длится не менее двух месяцев.

По словам Малюськи, после принятия закона около 2862 заключенных были освобождены из 5196. В частности отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", - добавил министр.

Ожидается, что новая программа принесет около 5 тысяч новых рекрутеров. В то же время "благоприятные обстоятельства" могут увеличить это число.

Мобилизация осужденных

В Украине недавно приняли закон о добровольной мобилизации заключенных. Все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После этого их заявки рассматривают

В Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных. Специальные комиссии, которые оценивают риски и дают окончательное решение.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
В чем уникальность нынешней жары и когда станет прохладнее: пояснение Укргидрометцентра
В чем уникальность нынешней жары и когда станет прохладнее: пояснение Укргидрометцентра
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет