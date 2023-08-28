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Мобилизация украинцев за границей: откуда взялся российский фейк и какие причины для депортации

Иллюстративное фото: Spravdi опровергло российские фейки о "мобилизации" украинцев за границей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские СМИ распространили ошибочные данные о том, что украинских беженцев в странах Евросоюза якобы собираются мобилизовывать в ряды ВСУ. Это недостоверная информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отметим, что российские пропагандистские ресурсы сообщили, что МВД Австрии и Германии якобы начали считать беженцев призывного возраста из Украины, чтобы избавиться от них и мобилизовать в ряды ВСУ.

Однако это не является ничем другим, как дезинформацией.

Да, в конце июня 2023 года Eurostat действительно считал количество украинцев, которые получили временную защиту в странах Евросоюза. Однако это делалось для понимания общей картины, а не для мобилизации.

Отмечается, что дипломатические представительства не могут депортировать украинцев для мобилизации в ряды ВСУ. Так, Государственная пограничная служба может возвращать в Украину только военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу во время военного положения, и тех, у кого нет оснований для получения статуса беженца.

При этом поводом для депортации могут стать только следующие нарушения:

  • неоплаченные штрафы,
  • просроченная виза,
  • недействительное приглашение,
  • судимость, не указанная на момент выдачи визы,
  • нарушение общественного порядка,
  • незаконное пребывание в стране.

Мобилизация в Украине

Отметим, что всеобщую мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения РФ. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля. Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.

К тому же, секретарь Совета национальной безопасности и обороны СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине возможна дополнительная волна призыва, но изменений в вопросах мобилизации ждать не стоит.

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Мобилизация в Украине