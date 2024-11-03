Мобилизация в Украине: важные правила о повестках, отсрочке и военном учете

В условиях военного положения в Украине военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета. Граждане должны всегда иметь при себе военный билет, появляться за повесткой в ТЦК, обновлять свои данные и т.д.
Больше о важных правилах призыва, повестках и отсрочке - в разъяснении начальника отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП Любомира Хомицкого, которого цитирует РБК-Украина.
Указанные ниже правила украинским мужчинам важно знать, чтобы избежать административного наказания за нарушение правил военного учета и мобилизации. В частности, военнообязанным гражданам необходимо:
Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и бумажной имеют одинаковую юридическую силу.
Бумажный вариант можно получить в районном ТЦК. Документ в электронной форме, содержащий QR код, можно сгенерировать и распечатать, установив приложение Резерв+ или через портал "Дія".
Резервисты и военнообязанные, у которых отсутствует (потерян) военно-учетный документ, уточняют свои учетные данные (адрес места жительства, номер телефона, электронную почту и другие персональные данные) в районном территориальном центре комплектования по месту своего пребывания или местонахождение.
В случае получения повестки о вызове в ТЦК явиться в указанные в ней место и срок. Если гражданин поставил подпись на повестке, но не может прийти в центр комплектования в нужный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах неявки.
Это можно сделать путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
Уважаемыми причинами неприбытия признаются:
Повестка может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением или вручена представителем группы оповещения, а также непосредственно в ТЦК.
Повестки по почте будут доставлять по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.
Рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Чтобы забрать письмо из почты, у мужчины есть три дня.
Важно. День явки по полученной повестке из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение 7 суток, а из других населенных пунктов - в течение 10 суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи.
Военнообязанным, имеющим отсрочку, важно предоставлять соответствующие документы главам комиссий районных ТЦК на продолжение ее действия в связи с продолжением действия общей мобилизации. Этот правовой режим недавно продлился до 7 февраля 2025 года.
Отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации.
Для продления срока действия отсрочки от призыва военнообязанный подает (отправляет) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.
Напомним, что в случаях нарушения правил военного учета нарушителей ожидает постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.
К тому же, в октябре этого года в порядок мобилизации в Украине был внесен ряд изменений. В частности, правительство разрешило набор в армию в обход ТЦК. Также приостановлен призыв некоторых категорий мужчин в возрасте до 25 лет.
Кроме того, скоро в приложении Резерв+ появится возможность получить, а также продлить отсрочку от мобилизации таким категориям граждан: многодетные родители, лица с инвалидностью и студенты. На днях в приложении было запущено бета-тестирование услуги.
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