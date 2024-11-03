Мобілізація в Україні: важливі правила про повістки, відстрочку та військовий облік

Зазначені нижче правила українським чоловікам важливо знати, аби запобігти адміністративному покаранню за порушення правил військового обліку та мобілізації. Зокрема військовозобов'язаним громадянам необхідно:

перебувати на військовому обліку в ТЦК;

уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування за місцем свого перебування або знаходження;

у період проведення мобілізації мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського;

з'являтися до ТЦК за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.

Військово-обліковий документ

Вйськово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та паперовій мають однакову юридичну силу.

Паперовий варіант можна отримати в районному ТЦК. Документ в електронній формі, який містить QR код можна згенерувати та роздрукувати, встановивши застосунок Резерв+ або через портал "Дія".

Резервісти та військовозобов’язані, у яких відсутній (які втратили) військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані (адресу місця проживання, номер телефону, електронну пошту та інші персональні дані) у районному територіальному центрі комплектування за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Повістки

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК з’явитися у зазначені у ній місце та строк. Якщо громадянин поставив підпис на повістці, але не може прийти до центру комплектування у потрібний термін він зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше 3 діб від визначених у повістці дати і часу прибуття, повідомити про причини неявки.

Це можна зробити шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів

Поважними причинами неприбуття визнаються:

перешкода стихійного характеру,

хвороба,

воєнні дії та їхні наслідки,

інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини.

Повістка може бути спрямована рекомендованим поштовим відправленням або вручена представником групи оповіщення, а також безпосередньо в ТЦК.

Повістки поштою доставлятимуть за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Щоб забрати лист з пошти, у чоловіка є три дні.

Важливо. День явки за отриманою повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів - протягом 10 діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку.

Відстрочка від мобілізації

Військовозобов'язаним, які мають відстрочку, важливо надавати відповідні документи до голів комісій районних ТЦК на продовження її дії у зв’язку з продовженням дії загальної мобілізації. Цей правовий режим нещодавно було продовжено до 7 лютого 2025 року.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації.

Для продовження строку дії відстрочки від призову військовозобов’язаний подає (надсилає) на розгляд комісії ТЦК заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.