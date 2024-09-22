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Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву

Фото: в Украине продолжается всеобщая мобилизация (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала широкомасштабной войны в Украине вместе с военным положением продолжается всеобщая мобилизация. Срок действия этого правового режима регулярно продлевают, в последний раз - до 9 ноября текущего года.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, сколько еще может длиться мобилизация и кто подлежит призыву.

Что такое мобилизация и зачем проводится

Мобилизация - это плановый перевод экономики страны и ее вооруженных сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она необходима для отражения внешней агрессии.

Граждане обязаны защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины. Во исполнение этой обязанности они обязаны:

  • являться по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке для взятия на военный учет, определение их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра;
  • предоставлять в установленном порядке при мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, ВСУ с последующим возмещением государством их стоимости;
  • проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе;
  • иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или пограничника;
  • сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК (другие органы, в которых они состоят на военном учете) или через электронный кабинет военнообязанного Резерв+.

Кто подлежит мобилизации и сколько она еще будет длиться

По общему правилу, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.

При этом гражданин от 18 до 25 лет может быть мобилизован в отдельно определенных случаях. Например, если он прошел срочную службу в мирное время или окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность.

В другом случае в указанном возрасте можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

Как отмечено на портале army.gov.ua, запущенном ранее в Минобороны, мобилизация может длиться в течение всего периода действия военного положения в Украине.

Таким образом, служба для гражданина продлиться до объявления решения о демобилизации по решению президента Украины (в случае отсутствия других оснований для увольнения с военной службы).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Они были продлены еще на три месяца. Соответственно начиная с 7 августа и по 9 ноября 2024 года.

Впрочем, есть категории, не подлежащие призыву на военную службу. К тому же в этом году произошли значительные изменения в мобилизационном законодательстве: создан единый электронный реестр военнообязанных; отменен статус "ограниченно пригодных" повышена ответственность для уклонистов и не только.

К тому же, недавно сообщалось, что Сухопутные войска ВСУ издали директиву о запрете мобилизации ограниченно пригодных граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Добавим, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

При подготовке материала использовались сайт army.gov.ua, закон 3633-IX.

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