Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву

С начала широкомасштабной войны в Украине вместе с военным положением продолжается всеобщая мобилизация. Срок действия этого правового режима регулярно продлевают, в последний раз - до 9 ноября текущего года.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, сколько еще может длиться мобилизация и кто подлежит призыву.
Мобилизация - это плановый перевод экономики страны и ее вооруженных сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она необходима для отражения внешней агрессии.
Граждане обязаны защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины. Во исполнение этой обязанности они обязаны:
По общему правилу, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.
При этом гражданин от 18 до 25 лет может быть мобилизован в отдельно определенных случаях. Например, если он прошел срочную службу в мирное время или окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность.
В другом случае в указанном возрасте можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.
Как отмечено на портале army.gov.ua, запущенном ранее в Минобороны, мобилизация может длиться в течение всего периода действия военного положения в Украине.
Таким образом, служба для гражданина продлиться до объявления решения о демобилизации по решению президента Украины (в случае отсутствия других оснований для увольнения с военной службы).
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Они были продлены еще на три месяца. Соответственно начиная с 7 августа и по 9 ноября 2024 года.
Впрочем, есть категории, не подлежащие призыву на военную службу. К тому же в этом году произошли значительные изменения в мобилизационном законодательстве: создан единый электронный реестр военнообязанных; отменен статус "ограниченно пригодных" повышена ответственность для уклонистов и не только.
К тому же, недавно сообщалось, что Сухопутные войска ВСУ издали директиву о запрете мобилизации ограниченно пригодных граждан в возрасте от 18 до 25 лет.
Добавим, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.
При подготовке материала использовались сайт army.gov.ua, закон 3633-IX.
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