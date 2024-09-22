Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову

Що таке мобілізація і навіщо вона проводиться

Мобілізація - це планове переведення економіки країни і її збройних сил на функціонування в умовах воєнного стану чи особливого періоду. Вона необхідна для відбиття зовнішньої агресії.

Громадяни зобов’язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України. На виконання цього обов’язку вони зобов’язані:

з’являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, ЗСУ з наступним відшкодуванням державою їх вартості;

проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника;

повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+.

Хто підлягає мобілізації та скільки вона ще триватиме

За загальним правилом, мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

При цьому громадянин віком від 18 до 25 років може бути мобілізований в окремо визначених випадках. Наприклад, якщо він пройшов строкову службу у мирний час чи закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність.

В іншому випадку, у зазначеному віці можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Як зазначено на порталі army.gov.ua, запущеним раніше в Міноборони, мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

Таким чином, служба для громадянина триватиме до оголошення рішення про демобілізацію за рішенням президента України (у разі відсутності інших підстав для звільнення з військової служби).