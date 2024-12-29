Мобилизация в Украине: что нужно знать о разнице между статусами "пригоден" и "непригоден"

Напомним, что в октябре 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, ранее признанных "ограниченно пригодными" к военной службе. Это означает, что такие лица могут быть призваны на службу только с их согласия.

Однако ранее, из-за коллизий в законе, мужчин данной возрастной категории с соответствующим статусом могли мобилизовать, что вызвало дискуссии. Поэтому в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая запрещает мобилизацию "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте от 18 до 25 лет без их согласия.

При подготовке материала использовались: Facebook-страница Волынского ОТЦК и СП, а также Донецкого ОТЦК и СП, сайт turbota.mil.gov.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.