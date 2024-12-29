Мобілізація в Україні: що треба знати про різницю між статусами "придатний" та "непридатний"

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який забороняє мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, раніше визнаних "обмежено придатними" до військової служби. Це означає, що такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою.

Однак раніше, через колізії в законі, чоловіків даної вікової категорії з відповідним статусом могли мобілізувати, що викликало дискусії. Тож у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка забороняє мобілізацію "обмежено придатних" чоловіків віком від 18 до 25 років без їхньої згоди.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка Волинського ОТЦК та СП, а також Донецького ОТЦК та СП, сайт turbota.mil.gov.ua.

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