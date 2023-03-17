Мобилизация в Украине. Кто и как может подать заявление об отсрочке от призыва

По его словам, законом предусмотрено, что отсрочку от призыва могут, в частности, получить люди с инвалидностью, многодетные родители и близкие родственники людей с инвалидностью. При этом во время военного положения был отменен призыв на срочную военную службу для граждан возрастом от 18 до 27 лет.

"Сейчас действует запрет на призыв этой категории граждан на военную службу по мобилизации, но они вправе подписать контракт с Вооруженными силами Украины на добровольной основе", - уточнил Коновалов.

Он добавил, что если человек не подлежит призыву, то это еще не означает автоматическое наличие отсрочки. Для ее получения необходимо подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования и соцподдержки. Также нужно прикрепить документы, которые подтверждают, что человек не подлежит призыву.

"Вы можете подать заявление об отсрочке до получения повестки. Но следует помнить, что получить отсрочку от призыва можно только до получения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части вы не сможете подать заявление об отсрочке, даже если у вас есть для этого основания", - отметил Коновалов.