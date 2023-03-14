ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повестки в "Дії". В Минцифре отреагировали на резонансное заявление харьковского военкома

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 11:51
Повестки в "Дії". В Минцифре отреагировали на резонансное заявление харьковского военкома Фото: в Минцифре отреагировали на заявление харьковского военкома о повестках в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В законодательстве установлен порядок вручения повесток военнообязанным. При этом он не регламентирует возможность отправки повестки через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Недавно военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дію", а вызовы в ТЦК будут производиться в электронном виде.

При этом в ЦПД отмечают, что заявление не соответствует действительности. Так, в Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что повесток в "Дії" не будет.

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", - сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщал, что ведомство не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки.

РБК-Украина объясняло, как и кому могут вручать повестки во время военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити Мінцифра
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины