Мобилизация и военное положение. Зачем РФ форсирует "референдумы" в ОРДЛО

Отметим, что сразу после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области Россия решила отложить проведение псевдореферендумов на неопределенный срок.

По словам двух источников "Медузы", близких к Администрации президента России, еще в конце прошлой недели внутриполитический блок Кремля не собирался форсировать проведение "референдумов".

При этом сейчас собеседники издания подтверждают, что псевдореферендумы должны состояться уже на этой неделе.

"Есть настрой сделать все очень быстро. Источники, близкие к Кремлю, подчеркнули, что российские власти не намерены создавать даже "иллюзию легитимности", - сказал источник, добавив, что планируется "провести какое-то голосование и отчитаться о результате". Кроме того, в РФ хотят использовать электронное голосование, которое наблюдатели считают инструментом, помогающим властям манипулировать выборами внутри страны.

Изменения планов связывают с лоббистскими усилиями так называемой партии войны (группы высокопоставленных чиновников и силовиков РФ, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта и мобилизацию в России).

Сообщается, что во власти РФ, в частности, в АП, обеспокоены настроениями на оккупированных территориях после контрнаступления украинских защитников. Так, пророссийски настроенные граждане боятся, что "Украина вернется и накажет их".

Кроме того, генсек "Единой России" Андрей Турчак замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе с некоторыми силовиками, в частности, с главой Росгвардии Виктором Золотовым уверены в необходимости мобилизации.

При этом, источники "Медузы" сообщают, что Владимир Путин сам хотел провести псевдореферендумы как можно быстрее и не намерен снижать военную активность России.

Источники подчеркнули, что "референдумы" призваны остановить продвижение ВСУ, которые якобы "не рискнут наступать на территорию России".

Если же контрнаступление украинских защитников продолжится, власти РФ намерены провести частичную мобилизацию и ввести военное положение. Кроме того, возможны перестановки в руководстве Администрации президента и Министерства обороны РФ.