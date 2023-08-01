Мобилизация срочников, увольнение со службы и выплаты военным: каких изменений ждать с 1 августа

В Украине с 1 августа 2023 вступают в силу новые правила мобилизации. Прежде всего изменения касаются условий службы срочников в период действия военного положения.

Подробнее о нововведениях в порядке призыва и увольнения со службы, а также про повестки и выплаты для военных – в материале РБК-Украина .

Мобилизация по собственному желанию

Военные срочной службы теперь могут добровольно мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины.

Это предусмотрено одной из законодательных норм об изменениях в правилах прохождения военной службы в период военного положения, которая вступила в силу накануне.

Таким образом, срочники с 1 августа 2023 по собственному желанию имеют право перевестись в категорию мобилизованных, но при условии:

если период срочной военной службы уже завершился , однако был продлен сверх установленных сроков из-за введения военного положения в стране;

во время военного положения срочник отслужил не менее 6 месяцев.

Увольнение со службы и бронирование работников. Перечень категорий расширили

Президент Владимир Зеленский в июле подписал ряд законов, которые дают основания для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации или с контрактной службы таким категориям лиц:

если близкие родственники военнослужащего (отец, мать, муж, жена, сын, дочь, родные брат/сестра, дед, бабушка) погибли или пропали без вести в период военного положения;

военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями (ВВК) непригодными по состоянию здоровья могут быть уволены в запас, с пересмотром через 6-12 месяцев.

Также изменился порядок бронирования работников предприятий во время мобилизации.

Кабмин установил критерии и перечень сфер, которые могут быть признаны критически важными, например учреждения ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля. Работники указанных предприятий получат отсрочку от мобилизации, в сулчае оформления "брони".

Выплаты военным

В августе военнослужащие будут получать дополнительные выплаты. Их размер недавно был утвержден Верховной радой.

Денежное вознаграждение предусмотрено как для мобилизованных, так для срочников, курсантов и других категорий:

30 000-100 000 грн – военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или в осуществлении других мер по обеспечению обороны Украины;

6000 грн – военнослужащим срочной военной службы;

2350 грн – курсантам;

20 100 грн – военным, которые в связи с ранением признаны ограниченно пригодными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующего командира;

15 000-30 000 грн – инструкторам в воинских частях;

100 000 грн – выплата раненым на стационарном лечении, пленным, без вести пропавшим, интернированным, погибшим от ранения (за месяц, в котором погиб военнослужащий).

Как будут вручать повестки

Изменений в правилах вручения повесток военнообязанным в августе не ожидается. Поскольку законодательно не регламентировано, где именно представители Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице.

В Украине продолжат действовать три вида повесток в военкомат (ТЦК и СП):

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное предписание.

В первом случае военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных (о месте регистрации, составе семьи, месте работы и т.д.)

Во втором случае необходимо пройти медицинское освидетельствование на ВВК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

Мобилизационное предписание выдается уже после прохождения ВВК, в случае признания военнообязанного пригодным к службе.

При этом отметим, закон запрещает участие в боевых действиях военнослужащих из числа призванных на военную службу во время мобилизации, которые не прошли курс базовой общевойсковой подготовки (сроком не менее месяца) или не имеют боевого опыта.

Военное положение и мобилизацию снова продлили

Военное положение в Украине из-за полномасштабной российской агрессии будет продолжаться как минимум до 15 ноября 2023 года.

Верховная рада продлила действие особого периода в стране еще на 90 дней во время голосования 27 июля.

Решение было принято уже восьмой раз с 24 февраля 2022.

Также как минимум до 15 ноября 2023 будет проходить всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. В первую очередь призывают на службу резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.