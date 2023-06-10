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Военным увеличили отпуска до 40 дней: Рада приняла закон

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Суббота 10 июня 2023 18:27
Военным увеличили отпуска до 40 дней: Рада приняла закон Фото: Военным увеличили отпуска до 40 дней (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада одобрила увеличение отпусков для украинских военнослужащих до 40 дней. Соответсвующее решение поддержали 270 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Согласно законопроекту №9378, военным предоставляется отпуск 30 дней и дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих.

Железняк отметил, что "это часть того законопроекта #9342, который был по выплатам военным". Но его рассмотрение затягивается уже до июля.

Отпуск военным

Сейчас закон определяет, что во время военного положения военным могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Каждый из этих отпусков может быть предоставлен не более чем на 10 дней. Часть ежегодного основного отпуска могут предоставить один раз в течение года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военных определенной категории в подразделении.

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