Мобилизация с 18 лет? Что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад

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Кто давит на Украину в вопросах мобилизации

На днях советник руководителя Офиса президента Сергея Лещенко заявил, что американские политики из Демократической и Республиканской партий давят на Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

"Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: самого лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", - отметил он.

По его словам, президент не поддается на уговоры и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без снижения призывного возраста.

Нардеп от "Европейской солидарности" Мария Ионова в эфире "Новини Live" тоже заявила, что партнеры настаивают на том, чтобы снизить мобилизационный возраст. Однако, по ее мнению, сначала нужно изменить подход к мобилизации через мотивационные меры.

О вопросах со стороны партнеров две недели назад говорил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ("Голос").

"Во всем мире нет такого, что люди с 20, с 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены, которые говорят: "Мы вам даем вооружение, вы говорите, что у вас нет людей, а как это у вас до 25 лет не призывают?". Мне трудно объяснить, потому что я не знаю. У меня юридически есть ответ, что у нас прописано в законе. Но реально - когда мы сражаемся в жесточайшей войне, а у нас кто-то призывается, а кто-то не призывается", - рассказал он в эфире проекта "Говорит большой Львов".

По его словам, армии не хватает молодых людей. Поэтому его позиция - если не до 18, то до 20 лет точно нужно понижать призывной возраст для комплектования Сил обороны.

Кого уже могут мобилизовать в возрасте 18-25 лет

Отметим, под мобилизацию в Украине попадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку и признаны пригодными к службе. При этом в коридоре 18-25 лет есть определенные нюансы. В частности, всеобщая мобилизация молодежи до 25 лет не проводится.

Тем не менее на законных основаниях могут призвать тех, кто:

прошел срочную службу в мирное время

окончил высшее военное учебное заведение

окончил военную кафедру (стал офицером запаса, имеет военно-учетную специальность)

Из-за юридической коллизии до недавнего времени могли мобилизовать украинцев до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный" (непригодный к службе в мирное время и пригодный в военное). На прошлой неделе Верховная Рада урегулировала это отдельным законом. Впрочем, по состоянию на 17 октября он не подписан президентом. И кроме того, не дает права уволиться тем, кого успели призвать.

Во всех других случаях мобилизация лиц 18-25 лет без опыта службы возможна лишь в добровольном порядке.

Какова позиция украинских военных

О том, что мобилизационный возраст нужно понижать, говорят много известных военных.

Например, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью "Укринформу" заявил, что все украинские мужчины и женщины должны быть военнообязанными с 18 лет. "Что касается участия непосредственно в боевых действиях, то с 23", - добавил он.

Командир 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский считает необходимым снижение мобилизационного возраста до 21 года. По его словам, такие молодые люди смогут более эффективно работать на фронте.

"Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее", - заявил он в интервью "Украинской правде".

Руководитель учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник уверен, если ввести добровольное обучение для молодежи 20-25 лет с полным погружением (экипировка, оружие, полноценная базовая подготовка), то "как минимум четверть после месяца хорошей подготовки и "движа" в здоровом коллективе захотят подписать контракт".

"Я не шучу. Я просто вижу, как меняются люди, взрослые мужчины, которые приезжают растерянными, испуганными и мысленно "обреченными" и какими они становятся через месяц обучения", - написал он в Telegram.

Публичные заявления о снижении мобилизационного возраста звучали и от руководителя волонтерского фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, заместителя командира 3-й ОШБр Родиона Кудряшова, офицера бригады НГУ "Рубеж" Виталия Литвина и других военных.

Но есть и противоположные мнения. Например, командир подразделения К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес считает, что 18 лет - слишком молодой возраст для участия в боевых действиях, молодежь не должна быть на передовой из-за недостатка опыта и зрелости.

"Я говорю за себя. Мне очень не хватает личного состава, но я, пожалуй, еще не готов, чтобы у меня воевали массово 18-летние ребята. Возможно, я не прав", - заявил он в интервью 24 Каналу.

Кто выступает против мобилизации молодежи

В августе российская пропаганда написала, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов якобы поддерживает мобилизацию с 18 лет. Однако его слова были вырваны из контекста выступления на закрытой встрече со студентами и преподавателями Киевской школы экономики.

На ней Буданов озвучил подсчеты России о том, сколько сможет воевать Украина, если начнет мобилизовать молодежь. Если всех с 18 лет включительно, то до 2033 года, если с 16 лет, то до 2044 года.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнул, что Буданов не только не поддержал данный подход, но и раскритиковал его.

"Это только российские расчеты, в противовес врагу Украина ценит жизнь своих граждан. Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело, прежде всего, в экономике - ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит", - заявил он.

Как писали украинские СМИ, против идеи мобилизовать людей младше 25 лет выступает бывший главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный. На встрече со студентами в Лондоне он назвал категорию 18-25 лет будущим Украины, поэтому ее нужно максимально беречь.

По его мнению, принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае. Если война дойдет до барьера, когда появится угроза существованию украинского государства как такового.

Что говорят в Раде и готовят ли мобилизацию с 18 лет

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил в июне, что снижать мобилизационный возраст не планируют. "Есть реакция представителей профильного комитета Рады снизить верхнюю планку до 50 лет. Опустить ниже 25 лет - нет таких предложений", - ответил он на вопрос о возможности мобилизовать людей с 21 года.

На прошлой неделе член оборонного комитета Вадим Ивченко ("Батькивщина") в эфире "Громадського радіо" заверил, что несмотря на сигналы от комбригов, вопрос снижения мобилизационного возраста хотя бы до 20 лет не стоит на повестке дня и не обсуждается в Верховной Раде.

Его коллега по комитету Ирина Фриз ("Европейская солидарность") обращает внимание на то, что никаких официальных заявлений или рекомендаций от США снизить призывной возраст не было.

"Поэтому я все же остаюсь на своей позиции, что это все пока артикуляции отдельных спикеров. Вместе с тем не исключаю, что таким образом пытаются прощупать реакцию украинского общества. Насколько оно восприимчиво или нет к подобному шагу со стороны власти, если она на это пойдет", - отметила она в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Снижение мобилизационного порога нардеп называет болезненным вопросом. Здесь стоит отметить, что мобилизацию с 25 лет (а не с 27 лет) в Раде поддержали еще в 2023 году, но тогда президент не подписал закон. И только весной 2024-го эта норма вступила в силу.

Еще один представитель оборонного комитета Федор Вениславский ("Слуга народа") говорит, что у него нет информации об официальных требованиях по снижению призывного возраста по мобилизации ниже 25 лет. "Подтвердить или опровергнуть я не могу по поводу таких официальных коммуникаций с нашими партнерами", - рассказал он РБК-Украина.

Что касается личного общения, то на встречах американские, европейские партнеры и зарубежные журналисты действительно интересуются, почему Украина не снижает призывной возраст. Так как с их точки зрения боевые задачи эффективнее могут выполнять молодые люди 18-25 лет.

"Этот вопрос в Украине относительно снижения призывного возраста не рассматривается. Неоднократно была озвучена позиция президента и парламента, что мы такие инициативы на сегодняшний день не рассматриваем. Чьи-то субъективные частные мнения точно не могут быть основаниями для дискуссий. Законодательные изменения по снижению призывного возраста не предусматриваются", - добавил он.

При подготовке текста использовались: заявления советника Офиса президента Сергея Лещенко, народных депутатов, украинских военных и других официальных лиц, публикация Центра стратегических коммуникаций SPRAVDI, комментарии членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского и Ирины Фриз для РБК-Украина.