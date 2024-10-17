Мобілізація з 18 років? Що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід

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Хто тисне на Україну у питаннях мобілізації

Днями радник керівника Офісу президента Сергія Лещенка заявив, що американські політики з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на Володимира Зеленського у питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація молоді віком від 18 до 25 років.

"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: лише західної зброї недостатньо, потрібна мобілізація з 18 років", - зазначив він.

За його словами, президент не піддається на вмовляння і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зниження призовного віку.

Нардеп від "Європейської солідарності" Марія Іонова в ефірі "Новини Live" також заявила, що партнери наполягають на тому, щоби знизити мобілізаційний вік. Однак, на її думку, спочатку потрібно змінити підхід до мобілізації через мотиваційні заходи.

Про питання з боку партнерів два тижні тому казав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко ("Голос").

"У всьому світі немає такого, що люди з 20, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, конгресмени, які кажуть: "Ми вам даємо озброєння, ви кажете, що у вас немає людей, а як це у вас до 25 років не призивають?". Мені важко пояснити, тому що я не знаю. У мене юридично є відповідь, що у нас прописано в законі. Але реально - коли ми б'ємося у найжорстокішій війні, а в нас хтось призивається, а хтось не призивається", - розповів він в ефірі проекту "Говорить великий Львів".

За його словами, армії не вистачає молодих людей. Тому його позиція - якщо не до 18, то до 20 років треба знижувати призовний вік для комплектування. Сил оборони.

Кого вже можуть мобілізувати у віці 18-25 років

Зазначимо, під мобілізацію в Україні потрапляють чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку та визнані придатними до служби. При цьому у коридорі 18-25 років є певні нюанси. Зокрема загальна мобілізація молоді до 25 років не проводиться.

Проте на законних підставах можуть призвати тих, хто:

пройшов строкову службу у мирний час

закінчив вищий військовий навчальний заклад

закінчив військову кафедру (став офіцером запасу, має військово-облікову спеціальність)

Через юридичну колізію донедавна могли мобілізувати українців до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатний" (непридатний до служби у мирний час та придатний у військовий). Минулого тижня Верховна Рада врегулювала це окремим законом. Втім, станом на 17 жовтня його не підписав президент. І, крім того, він не дає права звільнитися тим, кого встигли призвати.

В інших випадках мобілізація осіб 18-25 років без досвіду служби можлива лише у добровільному порядку.

Яка позиція українських військових

Про те, що мобілізаційний вік треба знижувати, кажуть багато відомих військових.

Наприклад, командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-го ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю "Укрінформу" заявив, що всі українські чоловіки та жінки мають бути військовозобов'язаними з 18 років. "Що стосується участі безпосередньо у бойових діях, то з 23", - додав він.

Командир 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболєнський вважає за необхідне зниження мобілізаційного віку до 21 року. За його словами, такі молоді люди зможуть ефективніше працювати на фронті.

"Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію і далі ми знищуватимемо противника набагато ефективніше", - заявив він в інтерв'ю "Українській правді" .

Керівник навчально-інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Роман Донік упевнений, якщо запровадити добровільне навчання для молоді 20-25 років з повним зануренням (екіпірування, зброя, повноцінна базова підготовка), то "як мінімум чверть після місяця хорошої підготовки та "движу" у здоровому колективі захочуть підписати контракт".

"Я не жартую. Я просто бачу, як змінюються люди, дорослі чоловіки, які приїжджають розгубленими, зляканими і подумки "приреченими" і якими вони стають через місяць навчання", - написав він у Telegram.

Публічні заяви про зниження мобілізаційного віку звучали і від керівника волонтерського фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, заступника командира 3-ї ОШБР Родіона Кудряшова, офіцера бригади НГУ "Рубіж" Віталія Литвина та інших військових.

Але є й протилежні думки. Наприклад, командир підрозділу К-2 54-й ОМБр Кирило Верес вважає, що 18 років - надто молодий вік для участі в бойових діях, молодь не повинна бути на передовій через брак досвіду та зрілості.

"Я говорю за себе. Мені дуже не вистачає особового складу, але я, мабуть, ще не готовий, щоб у мене воювали масово 18-річні хлопці. Можливо, я не правий", - заявив він в інтерв'ю 24 Каналу.

Хто виступає проти мобілізації молоді

У серпні російська пропаганда написала, що голова військової розвідки України Кирило Буданов нібито підтримує мобілізацію з 18 років. Проте його слова було вирвано з контексту виступу на закритій зустрічі зі студентами та викладачами Київської школи економіки.

На ній Буданов озвучив підрахунки Росії, скільки зможе воювати Україна, якщо почне мобілізувати молодь. Якщо всіх з 18 років включно, то до 2033 року, якщо з 16 років, то до 2044 року.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосив, що Буданов не лише не підтримав цей підхід, а й розкритикував його.

"Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа, перш за все, в економіці - жодна економіка стільки часу у стані війни не витримає", - заявив він.

Як писали українські ЗМІ, проти ідеї мобілізувати осіб молодших 25 років виступає колишній головком ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний. На зустрічі зі студентами у Лондоні він назвав категорію 18-25 років майбутнім України, тож її треба максимально берегти.

На його думку, примусово залучати молодь до армії можна лише у крайньому випадку. Якщо війна дійде до бар'єру, коли виникне загроза існуванню української держави як такої.

Що говорять у Раді та чи готують мобілізацію з 18 років

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав у червні, що знижувати мобілізаційний вік не планують. "Є реакція представників профільного комітету Ради знизити верхню планку до 50 років. Опустити нижче 25 років - немає таких пропозицій", - відповів він на питання про можливість мобілізувати осіб з 21 року.

Минулого тижня член оборонного комітету Вадим Івченко ("Батьківщина") в ефірі "Громадського радіо" запевнив, що незважаючи на сигнали від комбригів, питання зниження мобілізаційного віку хоча б до 20 років не стоїть на порядку денному і не обговорюється у Верховній Раді.

Його колега з комітету Ірина Фріз ("Європейська солідарність") звертає увагу на те, що жодних офіційних заяв чи рекомендацій від США знизити призовний вік не було.

"Тому я все ж таки залишаюся на своїй позиції, що це все поки що артикуляції окремих спікерів. Водночас не виключаю, що таким чином намагаються промацати реакцію українського суспільства. Наскільки воно сприйнятливе або ні до такого кроку з боку влади, якщо вона на це піде ", - зазначила вона у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Зниження мобілізаційного порогу нардепка називає болючим питанням. Тут варто зазначити, що мобілізацію з 25 років (а не з 27 років) у Раді підтримали ще 2023 року, але тоді президент не підписав закон. І лише навесні 2024-го ця норма набула чинності.

Ще один представник оборонного комітету Федір Веніславський ("Слуга народу") каже, що він не має інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку щодо мобілізації нижче 25 років. "Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", - розповів він РБК-Україна.

Щодо особистого спілкування, то на зустрічах американські, європейські партнери та закордонні журналісти справді цікавляться, чому Україна не знижує призовний вік. Бо з їхньої точки зору бойові завдання ефективніше можуть виконувати молоді люди 18-25 років.

"Це питання в Україні щодо зниження призовного віку не розглядається. Неодноразово було озвучено позицію президента і парламенту, що ми такі ініціативи на сьогодні не розглядаємо. Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються", - додав він.

При підготовці тексту використовувалися: заяви радника Офісу президента Сергія Лещенка, народних депутатів, українських військових та інших офіційних осіб, публікація Центру стратегічних комунікацій SPRAVDI, коментарі членів парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського та Ірини Фріз для РБК-Україна.