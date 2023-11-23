Мобилизация в Харькове и области: уклонистов будут искать в развлекательных заведениях

В Харькове и области усилят проверку документов у мужчин призывного возраста в развлекательных заведениях. Такое решение приняли местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

Он рассказал, что состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. В его ходе обсуждались мобилизационные процессы в регионе.

По словам главы ОВА, в этом направлении должны работать все ответственные органы и службы в сотрудничестве с территориальными центрами комплектования.

"Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях", - отметил Синегубов.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

Последнее время в нескольких регионах заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.