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Мобилизация в Харькове и области: уклонистов будут искать в развлекательных заведениях

Харьков, Четверг 23 ноября 2023 16:33
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Мобилизация в Харькове и области: уклонистов будут искать в развлекательных заведениях Иллюстративное фото: уклонистов в Харькове будут искать в развлекательных заведениях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харькове и области усилят проверку документов у мужчин призывного возраста в развлекательных заведениях. Такое решение приняли местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Он рассказал, что состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. В его ходе обсуждались мобилизационные процессы в регионе.

По словам главы ОВА, в этом направлении должны работать все ответственные органы и службы в сотрудничестве с территориальными центрами комплектования.

"Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях", - отметил Синегубов.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

Последнее время в нескольких регионах заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.

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