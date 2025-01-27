Мобилизация до 25 лет: юрист объяснил, кого могут забрать в армию

Общая мобилизация в Украине продолжается. В некоторых отдельных случаях попасть на службу могут даже лица в возрасте до 25 лет.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Даниил Гончаренко.
Эксперт напомнил, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизованными могут быть только лица в статусе военнообязанного.
"По общему правилу такой статус человек приобретает когда достигает 25 лет. Однако есть случаи, когда это происходит раньше", - сообщил Гончаренко.
По его словам, речь идет о ситуации, когда человек прошел срочную службу, был признан ограниченно-пригодным или же проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
"То есть если человек в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать", - объяснил юрист.
В завершение он отметил, что закон, который "исправляет эту ситуацию и запрещает мобилизацию всех мужчин до 25 лет", к сожалению, до сих пор находится на подписи у президента.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - для пополнения ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.
Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.
В начале апреля 2024 года Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.
В целом же призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без противопоказаний по здоровью и права на отсрочку (при этом мужчины в возрасте 18-25 лет считаются призывниками и в большинстве случаев не могут быть мобилизованы).
Между тем международные партнеры неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Этим занималась предыдущая администрация США, а потом с таким призывом выступил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц.
В то же время член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский считает, что Украина не может выиграть начатую Россией войну увеличивая количество Вооруженных сил.
По его мнению, для победы партнерам необходимо передать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага.
22 января 2025 года президент Зеленский в очередной раз выступил категорически против снижения мобилизационного возраста. По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.
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