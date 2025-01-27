Мобилизация до 25 лет: юрист объяснил, кого могут забрать в армию

Кто может быть мобилизован до 25 лет

Эксперт напомнил, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизованными могут быть только лица в статусе военнообязанного.

"По общему правилу такой статус человек приобретает когда достигает 25 лет. Однако есть случаи, когда это происходит раньше", - сообщил Гончаренко.

По его словам, речь идет о ситуации, когда человек прошел срочную службу, был признан ограниченно-пригодным или же проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

"То есть если человек в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать", - объяснил юрист.

В завершение он отметил, что закон, который "исправляет эту ситуацию и запрещает мобилизацию всех мужчин до 25 лет", к сожалению, до сих пор находится на подписи у президента.