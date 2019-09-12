Багаторічний тренер "Арсеналу" Венгер отримає посаду в ФІФА

Колишній головний тренер лондонського футбольного клубу "Арсенал" Арсен Венгер погодився перейти на роботу в Міжнародну федерацію футболу (ФІФА). Про це пише New York Times.

Як зазначає видання, 69-річний французький фахівець стане технічним директором ФІФА, проте його офіційна посада в організації поки не узгоджена. Передбачається, що Венгер буде готувати пропозиції щодо вдосконалення тренерських стандартів по всьому світу, а також давати поради з інших питань. Офіційне оголошення про призначення Венгера може відбутися в найближчі дні.

Венгер покинув "Арсенал" в 2018 році після 22 років роботи в лондонському клубі. Під його керівництвом "каноніри" тричі вигравали чемпіонат Англії, по сім разів завойовували Кубок і Суперкубок країни, а також доходили до фіналів Кубка УЄФА (2000) і Ліги чемпіонів (2006).

У травні нинішнього року Венгер пообіцяв, що скоро його знову можна буде побачити у футболі, але сказав, що не знає, в якій якості він повернеться.

Раніше також повідомлялось, що Венгер може очолити національну збірну.