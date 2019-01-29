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"Арсенал" виплатив майже 20 млн євро при звільненні Венгера

Новини » Спорт    29.01.2019 - 12:42
"Арсенал" виплатив майже 20 млн євро при звільненні Венгера
Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Наставник і його помічники отримали солідну суму

Стали відомі деталі звільнення Арсена Венгера з посади головного тренера лондонського "Арсеналу". Згідно з даними The Times, "каноніри" виплатили французькому фахівцеві і його помічникам солідну суму.

За достроковий розрив контрактів, які діяли до літа 2020 року, наставник і його тренерський штаб отримали близько 17,1 млн фунтів. Це близько 20 млн євро.

Француз пропрацював в "Арсеналі" протягом 22 років. При ньому лондонці тричі вигравали чемпіонат Англії, по сім разів вигравали Кубок і Суперкубок Англії, а також доходили до фіналу Ліги чемпіонів.

69-річний Венгер влітку 2017 року продовжив контракт з клубом на два роки, але відпрацював тільки один сезон.

Його наступником на посаді наставника клубу став Унаї Емері. Після 23 турів "Арсенал", набравши 44 очка, посідає п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Крім того, команда вийшла в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Венгер у жартівливій формі висловився про своє звільнення з "Арсеналу".

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