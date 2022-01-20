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Байден заявив про відсутність результатів за підсумками трьох раундів переговорів з Росією

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Четвер 20 січня 2022 01:59
Байден заявив про відсутність результатів за підсумками трьох раундів переговорів з Росією Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Анна Полисученко

Три раунди переговорів з Росією щодо гарантій безпеки поки не дали результатів. З такою заявою виступив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Байдена.

"Поки три зустрічі, які у нас пройшли - в рамках ОБСЄ та інші, - не дали будь-якого результату", - заявив Байден.

10 січня Росія і США провели перший раунд діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві. 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13 січня у Відні пройшли консультації РФ з ОБСЄ.

Раніше ми писали, що Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

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