ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Астронавти МКС сховалися в кораблі через загрозу зіткнення з космічним сміттям

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 00:29
Астронавти МКС сховалися в кораблі через загрозу зіткнення з космічним сміттям Фото: астронавтів МКС змусили сховатися через побоювання зіткнення з космічним сміттям (nasa, gov)
Автор: Артур Родивилов

Екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) сховався в очікуванні зіткнення з космічним сміттям. Вони повернулися в капсули "Союзу" і Crew Dragon-3.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Космічне командування США заявило, що зараз відстежує область уламків, які імовірно є частинами зламаного супутника. Вони обертаються навколо МКС кожні 90 хвилин.

Астронавти дізналися про загрозу в останню хвилину рано в понеділок, перш ніж повернутися у свої капсули.

Їм сказали закривати люки між відсіками космічної станції, включаючи європейську лабораторію, кожні 90 хвилин до сну як запобіжний захід, перериваючи їхні наукові дослідження.

Зараз на космічній станції проживають чотири американці, один німець і двоє росіян.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що NASA відправило на МКС чотирьох астронавтів, які працюватимуть на станції протягом пів року.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС
NEWS
В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає
В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють