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МКЧХ про доступ в зони бойових дій: йдуть переговори

Фото: МКЧХ веде переговори, щоб члени організації могли потрапити в зони бойових дій (МКЧХ в Україні)
Автор: Владислав Красінський

У деяких районах тимчасово окупованих Росією територій України, де йдуть бойові дії, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста утруднений. Тому йдуть переговори, щоб МКЧХ міг потрапити в ті райони, щоб надати допомогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава делегації МКЧХ Паскаль Хундт.

"У деяких районах доступ був вкрай утруднений через триваючі бойові дії, але ми постійно ведемо переговори про гарантії безпеки, щоб наші команди мали можливість задовольняти найбільш нагальні потреби", - заявив він.

При цьому хундт підкреслив, що у МКЧХ поки не було випадків захоплення гуманітарного вантажу.

"Ми постійно нагадуємо сторонам конфлікту про їхні зобов'язання щодо забезпечення гуманітарних коридорів для гуманітарної допомоги та можливості для цивільного населення мати доступ до неї", - заявив він.

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