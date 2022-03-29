МККК о доступе в зоны боевых действий: идут переговоры

В некоторых районах временно оккупированных Россией территорий Украины, где идут боевые действия, доступ Международного комитета Красного Креста затруднен. Поэтому идут переговоры, чтобы МККК мог попасть в те районы, чтобы оказать помощь.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава делегации МККК Паскаль Хундт.
"В некоторых районах доступ был крайне затруднен из-за продолжающихся боевых действий, но мы постоянно ведем переговоры о гарантиях безопасности, чтобы наши команды имели возможность удовлетворять наиболее насущные потребности", - заявил он.
При этом Хундт подчеркнул, что у МККК пока не было случаев захвата гуманитарного груза.
"Мы постоянно напоминаем сторонам конфликта об их обязательствах по обеспечению гуманитарных коридоров для гуманитарной помощи и возможности для гражданского населения иметь доступ к ней", - заявил он.
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