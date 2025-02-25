Праздник на подходе: сколько в Киеве стоят тюльпаны накануне 8 марта

В Киеве тюльпаны накануне 8 марта в среднем стоят от 45 до 70 гривен за штуку. Стоимость зависит от места продажи и сорта цветов.

РБК-Украина рассказывает о том, по сколько продают тюльпаны и как изменились цены за год.

Сколько стоят тюльпаны в Киеве

Дешевле всего стоят тюльпаны в крупных сетях специализированных магазинов и супермаркетах, некоторые точки продажи предоставляют скидки к празднику.

Средние цены на тюльпаны в Киеве в разных точках продажи:

цветочные магазины и рынки: один тюльпан продается по средней цене 60 гривен, а элитные сорта - по 70 гривен;

тюльпаны в горшках (3 шт.): цена варьируется от 139 до 300 гривен;

в сетях супермаркетов: в "Сильпо" тюльпаны можно приобрести по цене от 42,99 гривны до 69,99 гривны, в "Ашане" тюльпаны продаются по акции по 39,9 гривны за штуку (цена действует до 10 марта).

Какие цены в цветочных маркетплейсах и интернет-магазинах

Маркет "Камелия" предлагает тюльпаны по цене от 55 до 69 грн за штуку, в зависимости от сорта. Кроме того, здесь можно приобрести готовые букеты: самые бюджетные варианты стартуют от 1 100 гривен, композиция из 101 тюльпана стоит от 7 750 гривен.

"Украфлора" продает тюльпаны по цене от 45 до 70 гривен, с минимальным заказом от 10 штук. В их ассортименте есть до двух десятков сортов.

Цены на тюльпаны (скриншот сайта Украфлора)

На платформе OLX преимущественно продают тюльпаны по 40 гривен за штуку, оптовые партии можно найти по цене от 19 до 35 гривен. Перед покупкой стоит уточнить при каком количестве цветов будут действовать оптовые цены.

Оптовые цены на тюльпаны в Киеве (скриншот сайта OLX)

Как изменились цены на тюльпаны за год

В прошлом году накануне 8 марта тюльпаны в Киеве продавали по цене от 45 до 65 гривен за штуку. В среднем на рынках и в малых цветочных магазинах один цветок стоил 50 гривен. В крупных сетях цены стартовали от 45 гривен за штуку за обычные сорта, за пионовидные - 55-65 гривен.

Примерно такие же цены на тюльпаны были по всей Украине. При заказе больших букетов в интернет-магазинах можно было получить скидку.