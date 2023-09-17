Международный суд ООН рассмотрит возражения России по делу о геноциде в Украине

Международный суд ООН рассмотрит второе дело по иску Украины против РФ "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно иску, Украина пытается доказать, что Россия нарушила Конвенцию 1948 года, поскольку Москва оправдывает свое вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Россия требует прекращения дела и возражает против юрисдикции Международного суда ООН. Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут рассматривать дело по существу, а сосредоточатся на юридических аргументах относительно юрисдикции.

Украина уже преодолела одно препятствие: в марте прошлого года суд вынес предварительное решение в ее пользу. На основании этого решения суд обязал Россию немедленно прекратить военные действия на территории Украины.

В ходе слушаний суд также заслушает представителей 32 других государств, которые поддержат доводы Украины о том, что суд обладает юрисдикцией для продвижения дела.

Конвенция ООН о геноциде 1948 года определяет геноцид как преступления, совершенные "с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

В ООН не видят геноцид украинцев

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля.

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