Міжнародний суд ООН розгляне заперечення Росії у справі про геноцид в Україні

Міжнародний суд ООН розгляне другу справу за позовом України проти РФ "Про звинувачення у скоєнні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з позовом, Україна намагається довести, що Росія порушила Конвенцію 1948 року, оскільки Москва виправдовує своє вторгнення тим, що нібито запобігає "геноциду" росіян з боку Києва.

Росія вимагає припинення справи і заперечує проти юрисдикції Міжнародного суду ООН. Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не розглядатимуть справу по суті, а зосередяться на юридичних аргументах щодо юрисдикції.

Україна вже подолала одну перешкоду: у березні минулого року суд виніс попереднє рішення на її користь. На підставі цього рішення суд зобов'язав Росію негайно припинити військові дії на території України.

Під час слухань суд також заслухає представників 32 інших держав, які підтримають доводи України про те, що суд має юрисдикцію для просування справи.

Конвенція ООН про геноцид 1948 року визначає геноцид як злочини, вчинені "з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".

В ООН не бачать геноциду українців

Нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Водночас спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс заявила про те, що тортури російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля.

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