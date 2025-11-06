Международный реестр ущерба: украинцы подали почти 70 тыс. заявлений, но открыто только 30% категорий

Однако, по ее словам, украинцы подали почти 70 тыс. заявлений, и ежедневно в RD4U поступает в среднем 200 новых. Ожидается, что всего в Реестр будет подано 6-8 млн заявлений.

Какие категории ущерба в Реестре

Как сообщила Елена Шуляк, на днях в Международном реестре ущерба – RD4U – открыли новую категорию ущерба, по которой украинцы могут подавать заявления.

Речь идет о категории А3.3 "Потеря жилья или места жительства", по которой могут подаваться те, кто не владел разрушенным или поврежденным жильем, а проживал в нем, в частности, арендовал.

Следовательно, владельцам разрушенного жилья следует подаваться по другой категории – A3.1.

Кроме этих двух, для подачи открыты следующие категории:

A1.1 – Принудительное внутреннее перемещение.

A2.1 – Смерть близкого члена семьи.

A2.2 – Исчезновение близкого члена семьи.

A2.3 – Тяжелые телесные повреждения.

A2.4 – Сексуальное насилие.

A2.5 – Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство отношение или наказание.

A2.6 – Лишение свободы.

A2.7 – Принудительный труд или служба.

A2.8 – Принудительное перемещение или депортация детей.

A2.9 – Принудительное перемещение или депортация взрослых.

A3.2 – Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости.

A3.6 – Потеря доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях.

Кто может подать заявление в RD4U

По словам Шуляк, на конец октября в Международный реестр ущерба уже подано почти 70 тыс. заявлений, более 12 тыс. уже рассмотрены и формально внесены в Реестр. Наиболее востребованная категория касается повреждения или уничтожения жилой недвижимости.

"Подать заявление в RD4U может как гражданин, чье разрушенное жилье было на подконтрольной Украине территории, так и для жилья, расположенного на ВОТ. Эта категория пока не открыта в рамках программы еВидновлення и является самой ожидаемой для граждан. Мы уже больше года пытаемся добиться этого расширения от правительства", - акцентировала парламентарий.

Она сообщила, что до конца текущего года ожидалось открытие всех 45 категорий заявлений. Однако на сегодня в RD4U открыто около 30% из запланированных, поскольку международное право – процесс не такой быстрый, как хотелось бы.

Тем не менее, отметила Шуляк, ежедневно в RD4U подается в среднем около 200 тыс. заявлений в день. Более того, ожидается, в RD4U подадут 6-8 млн заявлений в целом.

"Мы призывали и призываем украинцев подаваться не только на еВидновлення, но и в RD4U, поскольку именно он является источником, где будут сохранены все свидетельства зверств, убытков и ущерба, которые украинцам нанес враг и за которые впоследствии РФ должна будет выплачивать репарации. Да, это процесс небыстрый, однако именно это означает, что ущерб нужно документировать уже сейчас, чтобы ничего не потерялось, не забылось", - подчеркнула Елена Шуляк.

Чем больше заявлений подадут украинцы, добавила она, тем менее оборотным станет этот процесс: это усиливает давление на всех участников, включая наших международных партнеров, чтобы двигаться дальше и довести дело до логического завершения.

Елена Шуляк напомнила, что сейчас RD4U – не о выплате компенсаций, поскольку его целью является сбор информации о том, что вызвала военная агрессия РФ.

Вместо того, Компенсационная комиссия, которая будет рассматривать поданные заявления пострадавших украинцев по сути и будет определять объем компенсации для каждого случая, может начать работу в 2027 году.