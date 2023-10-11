Международный фонд поддержки Украины выделил помощь для ВСУ на 156 млн долларов

Вместе с другими странами, поддерживающими Международный фонд Украины (IFU), который был создан после донорской конференции в Копенгагене 2022 года, Дания решила направить Украине военное пожертвование.

Оно будет способствовать поддержке украинской оборонной техники и ее маневренности на фронте, а также средствам разминирования и транспортировке танков.

"Для борьбы Украины с Россией крайне важно, чтобы мы продолжали вносить как военные пожертвования, так и другую помощь. Украине нужны как боеприпасы, так и помощь в обслуживании техники, изношенной в результате длительной войны. Вот почему я рад, что мы вместе с другими странами в составе IFU можем помочь украинцам, в частности, оборудованием для обслуживания систем вооружения на поле боя", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Что именно войдет в пакет помощи Украине

Общая сумма пожертвования включает закупку средств для прорыва российских линий обороны, включая оборудование для разминирования, наведения мостов и переправ, а также средств технического обслуживания, запасных частей и других инженерных средств.

Дания поддерживает нынешнее пожертвование вместе с другими странами-членами правления IFU (Великобританией, Норвегией, Нидерландами и Швецией), а также Литвой и Исландией.

"Нет ни одной страны, которая в одиночку могла бы выполнить колоссальную и важную задачу по оказанию военной поддержки, в которой нуждается Украина. Именно поэтому Дания участвует в ряде международных проектов сотрудничества, в которых IFU имеет существенное значение", - добавил Троэльс Лунд Поульсен.

Помощь от Дании

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о возможности страны отправить в Украину первые истребители F-16 в первом квартале следующего года.

Также Соединенные Штаты и Дания помогут Украине снизить уязвимость и укрепить устойчивость критической инфраструктуры к киберугрозам.

Недавно стало известно, что Дания пожертвует более 14 млн. долларов на программу закупки боеприпасов для украинских военных от Европейского союза.