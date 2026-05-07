Международные резервы Украины уменьшаются третий месяц подряд: в НБУ объяснили причину

Как сообщили в Нацбанке, такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции превысили поступления от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров.

Так, на валютные счета правительства в НБУ в апреле поступило 377,9 млн долларов, в том числе:

339,4 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;

38,5 млн долларов - через счета Всемирного банка.

"Кроме того, Украина получила кредит 1,01 млрд долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию", - отметили в НБУ.

В то же время за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 716,6 млн долларов:

433,7 млн долларов - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

186,7 млн долларов - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

73,4 млн долларов - обслуживание и погашение долга перед ЕС;

22,8 млн долларов - уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 млн долларов.

Чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 25,1% по сравнению с мартом - в апреле регулятор продал на валютном рынке 3,577 млрд долларов.

В НБУ отметили, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.