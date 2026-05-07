Международные резервы Украины уменьшаются третий месяц подряд: в НБУ объяснили причину

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2026 года составляли 48 214,7 млн долларов. В апреле они сократились на 7,3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Как сообщили в Нацбанке, такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.
Эти операции превысили поступления от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров.
Так, на валютные счета правительства в НБУ в апреле поступило 377,9 млн долларов, в том числе:
"Кроме того, Украина получила кредит 1,01 млрд долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию", - отметили в НБУ.
В то же время за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 716,6 млн долларов:
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 млн долларов.
Чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 25,1% по сравнению с мартом - в апреле регулятор продал на валютном рынке 3,577 млрд долларов.
В НБУ отметили, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.
Напомним, международные резервы Украины на начало апреля составляли 52 млрд долларов. По данным НБУ, они за март уменьшились на 5%.
В НБУ объяснили, что резервы Украины сократила поддержка валютного курса, обслуживание госдолга и переоценка из-за удешевления золота.
А вот в феврале международные резервы Украины составили 57 660,3 млн долларов, что является новым историческим максимумом. За месяц они выросли на 357,8 млн долларов.