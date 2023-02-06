Нет повода для чрезмерного оптимизма: НБУ спрогнозировал темпы роста цен

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста потребительских цен в Украине на 2023 год с 20,8% до 18,7%. Однако в НБУ не видят повода для чрезмерного оптимизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 25 января, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

В ходе дискуссии отмечалось, что инфляционное давление показывает признаки стабилизации, но на высоком уровне. Показатель приведенного к годовому измерению сезонно сглаженного месячного изменения потребительских цен колебался в диапазоне 25-30% в последние месяцы.

"Фиксированный официальный курс, поддержанный административными ограничениями и валютными интервенциями НБУ, стал основным якорем стабилизации ожиданий и ценовой динамики", - говорится в сообщении.

Меры НБУ способствовали укреплению гривны в наличном сегменте валютного рынка в конце года. Это, в частности, позволило стабилизировать инфляционные и курсовые ожидания. Валютный рынок оставался устойчивым даже в условиях усиления террористических атак со стороны России, отметили участники дискуссии.

Ожидается, что темпы роста потребительских цен в 2023 году замедлятся вследствие жестких монетарных условий, снижения мировой инфляции и более слабого спроса. В то же время риски для прогноза инфляции остаются повышенными, прежде всего из-за вероятности более длительного сохранения рисков безопасности, которые могут сопровождаться дальнейшим разрушением инфраструктуры и производственных мощностей, проблемами с логистикой и дефицитом электроэнергии.

Ранние признаки стабилизации инфляционных ожиданий тоже не дают повода для чрезмерного оптимизма. Текущие значения инфляционных ожиданий отдельных групп респондентов близки к максимальным значениям в предыдущие кризисные периоды, а среднесрочные ожидания в некоторых из них в последнее время продолжали ухудшаться, отмечают в НБУ.

"В условиях все еще повышенных курсовых ожиданий и значительного "навеса" ликвидности чувствительность финансовой системы к ситуативным факторам остается высокой. Поэтому, учитывая пересмотр предположения относительно продолжительности сохранения рисков безопасности и террористических действий России, сохраняется угроза усиления курсового давления, закрепления инфляции на высоком уровне или даже дальнейшего развертывания "инфляционной спирали", - говорится в сообщении.